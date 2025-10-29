معلومات سعر roule token (ROUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00381695 $ 0.00381695 $ 0.00381695 24 ساعة منخفض $ 0.00419676 $ 0.00419676 $ 0.00419676 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00381695$ 0.00381695 $ 0.00381695 24 ساعة مرتفع $ 0.00419676$ 0.00419676 $ 0.00419676 عالية طوال الوقت $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 أدنى سعر $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +5.71% تغير السعر (7 أيام) +4.49% تغير السعر (7 أيام) +4.49%

سعر roule token (ROUL) في الوقت الحقيقي هو $0.00403503. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROUL بين أدنى سعر $ 0.00381695 وأعلى سعر $ 0.00419676، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROUL على الإطلاق هو $ 0.00858746، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00109265.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROUL -0.20% على مدار الساعة الماضية، +5.71% على مدار 24 ساعة، و +4.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق roule token (ROUL)

القيمة السوقية $ 291.92K$ 291.92K $ 291.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 403.61K$ 403.61K $ 403.61K إمداد دورة التداول 72.33M 72.33M 72.33M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ roule token هي $ 291.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROUL يبلغ 72.33M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 403.61K.