سعر roule token المباشر اليوم هو 0.00403503 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROUL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

شعار roule token

سعر roule token (ROUL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ROUL إلى USD:

$0.00403503
$0.00403503$0.00403503
+5.70%1D
USD
مخطط أسعار roule token (ROUL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:11:28 (UTC+8)

معلومات سعر roule token (ROUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00381695
$ 0.00381695$ 0.00381695
24 ساعة منخفض
$ 0.00419676
$ 0.00419676$ 0.00419676
24 ساعة مرتفع

$ 0.00381695
$ 0.00381695$ 0.00381695

$ 0.00419676
$ 0.00419676$ 0.00419676

$ 0.00858746
$ 0.00858746$ 0.00858746

$ 0.00109265
$ 0.00109265$ 0.00109265

-0.20%

+5.71%

+4.49%

+4.49%

سعر roule token (ROUL) في الوقت الحقيقي هو $0.00403503. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROUL بين أدنى سعر $ 0.00381695 وأعلى سعر $ 0.00419676، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROUL على الإطلاق هو $ 0.00858746، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00109265.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROUL -0.20% على مدار الساعة الماضية، +5.71% على مدار 24 ساعة، و +4.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق roule token (ROUL)

$ 291.92K
$ 291.92K$ 291.92K

--
----

$ 403.61K
$ 403.61K$ 403.61K

72.33M
72.33M 72.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ roule token هي $ 291.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROUL يبلغ 72.33M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 403.61K.

سجل سعر roule token (ROUL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر roule token مقابل USD هو $ +0.00021808 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر roule token مقابل USD هو $ +0.0064377346 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر roule token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر roule token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00021808+5.71%
30 يوم$ +0.0064377346+159.55%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو roule token ( ROUL )

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر roule token (USD)

كم ستكون قيمة roule token (ROUL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك roule token (ROUL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة roule token.

تحقق الآن من توقعات سعر roule token!

عملة ROUL إلى العملات المحلية

توكنوميكس roule token (ROUL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس roule token (ROUL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ROUL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول roule token (ROUL)

كم يساوي roule token (ROUL) اليوم؟
سعر ROUL المباشر في USD هو USD 0.00403503، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ROUL إلى USD الحالي؟
سعر ROUL إلى USD الحالي هو $ 0.00403503. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ roule token ؟
القيمة السوقية لعملة ROUL هي $ 291.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ROUL؟
العرض المتداول لتوكن ROUL هو 72.33M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ROUL؟
حقق ROUL سعرًا قياسيًا قدره 0.00858746 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ROUL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00109265 ROUL.
ما هو حجم تداول ROUL؟
حجم تداول ROUL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ROUL هذا العام؟
قد يرتفع ROUL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ROUL لمزيد من التحليل المتعمق.
