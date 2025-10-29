معلومات سعر Rollback (ROLL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00089112 24 ساعة مرتفع $ 0.00092668 عالية طوال الوقت $ 0.02976526 أدنى سعر $ 0.00089112 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -12.07%

سعر Rollback (ROLL) في الوقت الحقيقي هو $0.00089353. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROLL بين أدنى سعر $ 0.00089112 وأعلى سعر $ 0.00092668، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROLL على الإطلاق هو $ 0.02976526، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00089112.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROLL +0.18% على مدار الساعة الماضية، -2.73% على مدار 24 ساعة، و -12.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rollback (ROLL)

القيمة السوقية $ 8.94K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.94K إمداد دورة التداول 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rollback هي $ 8.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROLL يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.94K.