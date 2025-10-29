معلومات سعر Rocki (ROCKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00065807 24 ساعة منخفض $ 0.00070601 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00065807 24 ساعة مرتفع $ 0.00070601 عالية طوال الوقت $ 5.06 أدنى سعر $ 0.00008899 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -3.88% تغير السعر (7 أيام) +6.65%

سعر Rocki (ROCKI) في الوقت الحقيقي هو $0.00066715. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROCKI بين أدنى سعر $ 0.00065807 وأعلى سعر $ 0.00070601، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROCKI على الإطلاق هو $ 5.06، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00008899.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROCKI +0.30% على مدار الساعة الماضية، -3.88% على مدار 24 ساعة، و +6.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rocki (ROCKI)

القيمة السوقية $ 5.26K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.72K إمداد دورة التداول 7.89M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rocki هي $ 5.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROCKI يبلغ 7.89M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.72K.