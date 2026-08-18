سعر ROCK اليوم

السعر المباشر لمشروع ROCK (ROCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROCK.

يحتل ROCK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,324، مع عرض متداول قدره 1.00B ROCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROCK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00445204، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROCK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ROCK (ROCK)

القيمة السوقية $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ROCK هي $ 46.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROCK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.32K.