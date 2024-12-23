سعر Robotaxi (TAXI)
سعر Robotaxi (TAXI) المباشر لليوم هو USD 0.00324005. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 323.93K. يتم تحديث سعر TAXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Robotaxi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.96
- تغيير سعر Robotaxi خلال اليوم هو +2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Robotaxi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Robotaxi مقابل USD هو $ +0.0062222999 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Robotaxi مقابل USD هو $ +0.0089854116 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Robotaxi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.00%
|30 يوم
|$ +0.0062222999
|+192.04%
|60 يوم
|$ +0.0089854116
|+277.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Robotaxi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.01%
+2.00%
-28.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.
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