معلومات سعر Robora (RBR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.02175256 24 ساعة مرتفع $ 0.02692861 عالية طوال الوقت $ 0.210107 أدنى سعر $ 0.01295042 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -12.36%

سعر Robora (RBR) في الوقت الحقيقي هو $0.02567898. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RBR بين أدنى سعر $ 0.02175256 وأعلى سعر $ 0.02692861، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRBR على الإطلاق هو $ 0.210107، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01295042.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RBR +1.30% على مدار الساعة الماضية، -2.49% على مدار 24 ساعة، و -12.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Robora (RBR)

القيمة السوقية $ 1.75M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.57M إمداد دورة التداول 68.01M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robora هي $ 1.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RBR يبلغ 68.01M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.57M.