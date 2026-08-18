سعر Robin Hood اليوم

السعر المباشر لمشروع Robin Hood (FOX) اليوم هو $ 0.00138626، مع تغير بنسبة 29.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOX الحالي إلى USD هو $ 0.00138626 لكل FOX.

يحتل Robin Hood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,386,265، مع عرض متداول قدره 1.00B FOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOX بين $ 0.00104115 (أدنى) و$ 0.00181018 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00432259، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOX بمقدار -6.98% خلال الساعة الماضية و+283.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 212.33K.

معلومات سوق Robin Hood (FOX)

القيمة السوقية $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M الحجم (24 ساعة) $ 212.33K$ 212.33K $ 212.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robin Hood هي $ 1.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 212.33K. العرض المتداول لـ FOX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.39M.