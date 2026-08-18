سعر ROB اليوم

السعر المباشر لمشروع ROB (ROB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROB.

يحتل ROB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70,824، مع عرض متداول قدره 1.00B ROB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00298178، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROB بمقدار -1.41% خلال الساعة الماضية و+0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.81K.

معلومات سوق ROB (ROB)

القيمة السوقية $ 70.82K$ 70.82K $ 70.82K الحجم (24 ساعة) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.10K$ 113.10K $ 113.10K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ROB هي $ 70.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.81K. العرض المتداول لـ ROB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.10K.