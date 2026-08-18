سعر RNT اليوم

السعر المباشر لمشروع RNT (RNT) اليوم هو $ 0.00113241، مع تغير بنسبة 10.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RNT الحالي إلى USD هو $ 0.00113241 لكل RNT.

يحتل RNT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,111,769، مع عرض متداول قدره 981.77M RNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RNT بين $ 0.00102413 (أدنى) و$ 0.00113278 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.091875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RNT بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+4.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.03K.

معلومات سوق RNT (RNT)

القيمة السوقية $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M الحجم (24 ساعة) $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M إمداد دورة التداول 981.77M 981.77M 981.77M إجمالي العرض 999,362,595.729475 999,362,595.729475 999,362,595.729475

القيمة السوقية الحالية لـ RNT هي $ 1.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.03K. العرض المتداول لـ RNT يبلغ 981.77M، مع إجمالي عرض 999362595.729475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.13M.