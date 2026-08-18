سعر RIPS اليوم

السعر المباشر لمشروع RIPS (RIPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIPS.

يحتل RIPS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,006، مع عرض متداول قدره 31.49B RIPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,461,295,072,855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIPS بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-3.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RIPS (RIPS)

القيمة السوقية $ 51.01K$ 51.01K $ 51.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.44K$ 81.44K $ 81.44K إمداد دورة التداول 31.49B 31.49B 31.49B إجمالي العرض 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RIPS هي $ 51.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIPS يبلغ 31.49B، مع إجمالي عرض 70000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.44K.