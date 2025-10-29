معلومات سعر Ripplebids (XRPB-SOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -11.08% تغير السعر (7 أيام) -11.08%

سعر Ripplebids (XRPB-SOL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XRPB-SOL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXRPB-SOL على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XRPB-SOL +1.44% على مدار الساعة الماضية، -1.96% على مدار 24 ساعة، و -11.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ripplebids (XRPB-SOL)

القيمة السوقية $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,864,505.638292 999,864,505.638292 999,864,505.638292

القيمة السوقية الحالية لـ Ripplebids هي $ 6.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XRPB-SOL يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999864505.638292. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.44K.