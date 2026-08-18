سعر RIP اليوم

السعر المباشر لمشروع RIP (RIP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIP.

يحتل RIP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 201,624، مع عرض متداول قدره -- RIP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIP بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و+131.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.68K.

معلومات سوق RIP (RIP)

القيمة السوقية $ 201.62K$ 201.62K $ 201.62K الحجم (24 ساعة) $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 201.62K$ 201.62K $ 201.62K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

القيمة السوقية الحالية لـ RIP هي $ 201.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.68K. العرض المتداول لـ RIP يبلغ --، مع إجمالي عرض 982702072.29. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 201.62K.