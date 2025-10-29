معلومات سعر Ring AI (RING) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00168158 24 ساعة مرتفع $ 0.00224633 عالية طوال الوقت $ 0.87041 أدنى سعر $ 0.00129543 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -24.46% تغير السعر (7 أيام) -13.26%

سعر Ring AI (RING) في الوقت الحقيقي هو $0.00169369. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RING بين أدنى سعر $ 0.00168158 وأعلى سعر $ 0.00224633، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRING على الإطلاق هو $ 0.87041، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00129543.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RING +0.10% على مدار الساعة الماضية، -24.46% على مدار 24 ساعة، و -13.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ring AI (RING)

القيمة السوقية $ 169.18K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.18K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ring AI هي $ 169.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RING يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.18K.