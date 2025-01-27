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سعر Ribble (RIBBLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RIBBLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ribble الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.50K - تغيير سعر Ribble خلال اليوم هو -9.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ribble (RIBBLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ -0.000101738978457868 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000101738978457868 -9.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ribble (RIBBLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ribble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00113064$ 0.00113064 $ 0.00113064 عالية طوال الوقت $ 0.00172607$ 0.00172607 $ 0.00172607 تغير السعر (1 ساعة) +7.07% تغير السعر (1يوم) -9.68% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ribble (RIBBLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: