سعر Ribble (RIBBLE)
سعر Ribble (RIBBLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RIBBLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ribble الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.50K
- تغيير سعر Ribble خلال اليوم هو -9.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ -0.000101738978457868 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ribble مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000101738978457868
|-9.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ribble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.07%
-9.68%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RIBBLE is a memecoin inspired by the charm and energy of a little frog, capturing the fun and innovation of the XRP Ledger. It represents the agility and resilience of XRPL while bringing a lighthearted touch to the crypto world. Frogs are known for their ability to leap over obstacles and adapt to any environment. This reflects XRPL’s journey of overcoming challenges and thriving as a fast and efficient blockchain.
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