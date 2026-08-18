سعر RHPS اليوم

السعر المباشر لمشروع RHPS (RHPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RHPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RHPS.

يحتل RHPS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,236، مع عرض متداول قدره 1.00B RHPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RHPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RHPS بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-5.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RHPS (RHPS)

القيمة السوقية $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RHPS هي $ 54.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RHPS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.24K.