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سعر RETSBA (RETSBA) المباشر لليوم هو USD 0.00183376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.50M . يتم تحديث سعر RETSBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RETSBA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RETSBA خلال اليوم هو -12.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 817.71M

أداء سعر RETSBA (RETSBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ -0.000265190228238592 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000265190228238592 -12.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RETSBA (RETSBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RETSBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0017545$ 0.0017545 $ 0.0017545 24 ساعة مرتفع $ 0.00218379$ 0.00218379 $ 0.00218379 عالية طوال الوقت $ 0.0024487$ 0.0024487 $ 0.0024487 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) -12.63% تغير السعر (7 أيام) +19.86%

معلومات سوق RETSBA (RETSBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: