سعر RETSBA (RETSBA)
سعر RETSBA (RETSBA) المباشر لليوم هو USD 0.00183376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.50M. يتم تحديث سعر RETSBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RETSBA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RETSBA خلال اليوم هو -12.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 817.71M
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خلال اليوم، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ -0.000265190228238592 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RETSBA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000265190228238592
|-12.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RETSBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.20%
-12.63%
+19.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.
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