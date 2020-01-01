توكنوميكس RETSBA (RETSBA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RETSBA (RETSBA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RETSBA (RETSBA) Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. الموقع الرسمي: https://www.retsba.com اشتر RETSBA الآن!

توكنوميكس RETSBA (RETSBA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RETSBA (RETSBA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M إجمالي العرض: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M العرض المتداول: $ 817.72M $ 817.72M $ 817.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00479646 $ 0.00479646 $ 0.00479646 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00358937 $ 0.00358937 $ 0.00358937 معرفة المزيد عن سعر RETSBA (RETSBA)

توكنوميكس RETSBA (RETSBA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RETSBA (RETSBA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RETSBA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RETSBA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RETSBA، استكشف السعر المباشر لتوكن RETSBA!

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