معلومات سعر Resister (RSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01064685 $ 0.01064685 $ 0.01064685 24 ساعة منخفض $ 0.01224429 $ 0.01224429 $ 0.01224429 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01064685$ 0.01064685 $ 0.01064685 24 ساعة مرتفع $ 0.01224429$ 0.01224429 $ 0.01224429 عالية طوال الوقت $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 أدنى سعر $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -0.77% تغير السعر (7 أيام) -8.98% تغير السعر (7 أيام) -8.98%

سعر Resister (RSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.01156683. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RSTR بين أدنى سعر $ 0.01064685 وأعلى سعر $ 0.01224429، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRSTR على الإطلاق هو $ 0.01580666، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00904015.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RSTR -0.44% على مدار الساعة الماضية، -0.77% على مدار 24 ساعة، و -8.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Resister (RSTR)

القيمة السوقية $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.57M$ 11.57M $ 11.57M إمداد دورة التداول 125.50M 125.50M 125.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Resister هي $ 1.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RSTR يبلغ 125.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.57M.