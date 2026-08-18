سعر Ren اليوم

السعر المباشر لمشروع Ren (REN) اليوم هو $ 0.00315838، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REN الحالي إلى USD هو $ 0.00315838 لكل REN.

يحتل Ren حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,158,376، مع عرض متداول قدره 1.00B REN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REN بين $ 0.00313869 (أدنى) و$ 0.00330616 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.8، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00248327.

على المدى القصير، تحرك REN بمقدار +0.62% خلال الساعة الماضية و-8.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 194.42K.

معلومات سوق Ren (REN)

القيمة السوقية $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M الحجم (24 ساعة) $ 194.42K$ 194.42K $ 194.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ren هي $ 3.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 194.42K. العرض المتداول لـ REN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.16M.