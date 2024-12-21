سعر Refereum (RFR)
سعر Refereum (RFR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.36K. يتم تحديث سعر RFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Refereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 415.29
- تغيير سعر Refereum خلال اليوم هو -17.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.88B
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خلال اليوم، كان سعر Refereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Refereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Refereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Refereum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.42%
|30 يوم
|$ 0
|+25.71%
|60 يوم
|$ 0
|-12.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Refereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.40%
-17.42%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Refereum uses the blockchain to directly connect developers and influencers, resulting in lower marketing costs and increased profits for everyone. In addition to more effective growth, Refereum strengthens engagement by offering cash prizes — enabling rewards for anything from an in-game high score to an eSports grand prize. We are working closely with Twitch and Unity, and anyone can play our open source demo today.
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