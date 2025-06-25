احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RWW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RWW.

سعر RealWorldWeed (RWW) المباشر لليوم هو USD 0.00014212 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.70K . يتم تحديث سعر RWW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RealWorldWeed الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RealWorldWeed خلال اليوم هو +27.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر RealWorldWeed (RWW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +27.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RealWorldWeed (RWW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RealWorldWeed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00010611$ 0.00010611 $ 0.00010611 24 ساعة مرتفع $ 0.0001437$ 0.0001437 $ 0.0001437 عالية طوال الوقت $ 0.00023465$ 0.00023465 $ 0.00023465 تغير السعر (1 ساعة) +8.96% تغير السعر (1يوم) +27.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق RealWorldWeed (RWW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: