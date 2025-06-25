سعر RealWorldWeed (RWW)
سعر RealWorldWeed (RWW) المباشر لليوم هو USD 0.00014212. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.70K. يتم تحديث سعر RWW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RealWorldWeed الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RealWorldWeed خلال اليوم هو +27.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RWW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RWW.
خلال اليوم، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RealWorldWeed مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+27.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RealWorldWeed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.96%
+27.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس RealWorldWeed (RWW) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RWW والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RWW إلى VND
₫3.7398878
|1 RWW إلى AUD
A$0.0002174436
|1 RWW إلى GBP
￡0.0001037476
|1 RWW إلى EUR
€0.0001222232
|1 RWW إلى USD
$0.00014212
|1 RWW إلى MYR
RM0.0006025888
|1 RWW إلى TRY
₺0.0056293732
|1 RWW إلى JPY
¥0.02057187
|1 RWW إلى RUB
₽0.0111365232
|1 RWW إلى INR
₹0.0122109504
|1 RWW إلى IDR
Rp2.3298356928
|1 RWW إلى KRW
₩0.1930970228
|1 RWW إلى PHP
₱0.0080781008
|1 RWW إلى EGP
￡E.0.007113106
|1 RWW إلى BRL
R$0.00078166
|1 RWW إلى CAD
C$0.0001947044
|1 RWW إلى BDT
৳0.0173684852
|1 RWW إلى NGN
₦0.2199989176
|1 RWW إلى UAH
₴0.0059292464
|1 RWW إلى VES
Bs0.01463836
|1 RWW إلى PKR
Rs0.0404658276
|1 RWW إلى KZT
₸0.0734845672
|1 RWW إلى THB
฿0.0046387968
|1 RWW إلى TWD
NT$0.0041868552
|1 RWW إلى AED
د.إ0.0005215804
|1 RWW إلى CHF
Fr0.000113696
|1 RWW إلى HKD
HK$0.0011142208
|1 RWW إلى MAD
.د.م0.0012918708
|1 RWW إلى MXN
$0.0027059648
|1 RWW إلى PLN
zł0.000518738