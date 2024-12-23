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سعر RCH Token (RCH)

USD

مخطط سعر RCH Token (RCH) المباشر

$0.382294
$0.382294$0.382294
-2.50%(1D)

سعر RCH Token (RCH) لليوم

سعر RCH Token (RCH) المباشر لليوم هو USD 0.382294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.84M. يتم تحديث سعر RCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RCH Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 667.28K
- تغيير سعر RCH Token خلال اليوم هو -2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.78M

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أداء سعر RCH Token (RCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0100347965922162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0717596803 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0478546071 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.1456961675687789 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0100347965922162-2.55%
30 يوم$ -0.0717596803-18.77%
60 يوم$ -0.0478546071-12.51%
90 يوم$ -0.1456961675687789-27.59%

تحليل سعر RCH Token (RCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RCH Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.382081
$ 0.382081$ 0.382081

$ 0.398974
$ 0.398974$ 0.398974

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

-0.68%

-2.55%

-19.11%

معلومات سوق RCH Token (RCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M

$ 667.28K
$ 667.28K$ 667.28K

25.78M
25.78M 25.78M

ما هو RCH Token ( RCH )

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة RCH إلى العملات المحلية

1 RCH إلى AUD
A$0.60784746
1 RCH إلى GBP
0.30201226
1 RCH إلى EUR
0.3631793
1 RCH إلى USD
$0.382294
1 RCH إلى MYR
RM1.720323
1 RCH إلى TRY
13.45292586
1 RCH إلى JPY
¥59.87106334
1 RCH إلى RUB
39.2998232
1 RCH إلى INR
32.47205236
1 RCH إلى IDR
Rp6,166.03139482
1 RCH إلى PHP
22.4597725
1 RCH إلى EGP
￡E.19.45111872
1 RCH إلى BRL
R$2.32052458
1 RCH إلى CAD
C$0.54668042
1 RCH إلى BDT
45.49680894
1 RCH إلى NGN
591.78346612
1 RCH إلى UAH
15.96842038
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Bs19.496994
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Rs105.98336562
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