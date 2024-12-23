سعر RCH Token (RCH)
سعر RCH Token (RCH) المباشر لليوم هو USD 0.382294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.84M. يتم تحديث سعر RCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RCH Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 667.28K
- تغيير سعر RCH Token خلال اليوم هو -2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.78M
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خلال اليوم، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0100347965922162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0717596803 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0478546071 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.1456961675687789 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0100347965922162
|-2.55%
|30 يوم
|$ -0.0717596803
|-18.77%
|60 يوم
|$ -0.0478546071
|-12.51%
|90 يوم
|$ -0.1456961675687789
|-27.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RCH Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-2.55%
-19.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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