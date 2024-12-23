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سعر RCH Token (RCH) المباشر لليوم هو USD 0.382294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.84M . يتم تحديث سعر RCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RCH Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 667.28K - تغيير سعر RCH Token خلال اليوم هو -2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.78M

أداء سعر RCH Token (RCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0100347965922162 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0717596803 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.0478546071 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RCH Token مقابل USD هو $ -0.1456961675687789 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0100347965922162 -2.55% 30 يوم $ -0.0717596803 -18.77% 60 يوم $ -0.0478546071 -12.51% 90 يوم $ -0.1456961675687789 -27.59%

تحليل سعر RCH Token (RCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RCH Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.382081$ 0.382081 $ 0.382081 24 ساعة مرتفع $ 0.398974$ 0.398974 $ 0.398974 عالية طوال الوقت $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -2.55% تغير السعر (7 أيام) -19.11%

معلومات سوق RCH Token (RCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: