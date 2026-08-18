سعر Rawli Analytics اليوم

السعر المباشر لمشروع Rawli Analytics (RWAAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RWAAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RWAAN.

يحتل Rawli Analytics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 419,675، مع عرض متداول قدره 5.80B RWAAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RWAAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RWAAN بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-1.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rawli Analytics (RWAAN)

القيمة السوقية $ 419.68K$ 419.68K $ 419.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 615.32K$ 615.32K $ 615.32K إمداد دورة التداول 5.80B 5.80B 5.80B إجمالي العرض 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rawli Analytics هي $ 419.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RWAAN يبلغ 5.80B، مع إجمالي عرض 8500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 615.32K.