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سعر Raven Protocol (RAVEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M . يتم تحديث سعر RAVEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Raven Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 784.62 - تغيير سعر Raven Protocol خلال اليوم هو +1.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.44B

أداء سعر Raven Protocol (RAVEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.50% 30 يوم $ 0 -25.33% 60 يوم $ 0 -17.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Raven Protocol (RAVEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Raven Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00454777$ 0.00454777 $ 0.00454777 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) +1.50% تغير السعر (7 أيام) -12.79%

معلومات سوق Raven Protocol (RAVEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: