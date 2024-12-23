سعر Raven Protocol (RAVEN)
سعر Raven Protocol (RAVEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M. يتم تحديث سعر RAVEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raven Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 784.62
- تغيير سعر Raven Protocol خلال اليوم هو +1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.44B
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خلال اليوم، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raven Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.50%
|30 يوم
|$ 0
|-25.33%
|60 يوم
|$ 0
|-17.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raven Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
+1.50%
-12.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster. Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for: Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN. Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network. We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks. Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution: Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector. Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality.
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