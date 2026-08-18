سعر Rakun اليوم

السعر المباشر لمشروع Rakun (RAKUN) اليوم هو $ 0.056971، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAKUN الحالي إلى USD هو $ 0.056971 لكل RAKUN.

يحتل Rakun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 899,908، مع عرض متداول قدره 15.80M RAKUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAKUN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.358783، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03488223.

على المدى القصير، تحرك RAKUN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+18.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.57.

معلومات سوق Rakun (RAKUN)

القيمة السوقية $ 899.91K$ 899.91K $ 899.91K الحجم (24 ساعة) $ 91.57$ 91.57 $ 91.57 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M إمداد دورة التداول 15.80M 15.80M 15.80M إجمالي العرض 20,749,527.0 20,749,527.0 20,749,527.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rakun هي $ 899.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.57. العرض المتداول لـ RAKUN يبلغ 15.80M، مع إجمالي عرض 20749527.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.