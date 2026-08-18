سعر ragebait اليوم

السعر المباشر لمشروع ragebait (RAGEBAIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAGEBAIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RAGEBAIT.

يحتل ragebait حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,990، مع عرض متداول قدره 999.01M RAGEBAIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAGEBAIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RAGEBAIT بمقدار +2.86% خلال الساعة الماضية و+8.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ragebait (RAGEBAIT)

القيمة السوقية $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K إمداد دورة التداول 999.01M 999.01M 999.01M إجمالي العرض 999,008,942.109312 999,008,942.109312 999,008,942.109312

القيمة السوقية الحالية لـ ragebait هي $ 27.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAGEBAIT يبلغ 999.01M، مع إجمالي عرض 999008942.109312. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.99K.