معلومات سعر Quokka (QUOKKA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00015936 24 ساعة مرتفع $ 0.00016612 عالية طوال الوقت $ 0.00075449 أدنى سعر $ 0.00005859 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +0.29% تغير السعر (7 أيام) +13.21%

سعر Quokka (QUOKKA) في الوقت الحقيقي هو $0.00016341. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QUOKKA بين أدنى سعر $ 0.00015936 وأعلى سعر $ 0.00016612، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQUOKKA على الإطلاق هو $ 0.00075449، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005859.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QUOKKA -0.19% على مدار الساعة الماضية، +0.29% على مدار 24 ساعة، و +13.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Quokka (QUOKKA)

القيمة السوقية $ 163.80K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.80K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Quokka هي $ 163.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QUOKKA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.80K.