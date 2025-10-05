سعر Quokka المباشر اليوم هو 0.00016341 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QUOKKA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QUOKKA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Quokka المباشر اليوم هو 0.00016341 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QUOKKA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QUOKKA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن QUOKKA

معلومات سعر QUOKKA

الموقع الرسمي لـ QUOKKA

اقتصاد توكن QUOKKA

توقعات سعر QUOKKA

شعار Quokka

سعر Quokka (QUOKKA)

السعر المباشر لـ 1 QUOKKA إلى USD:

$0.00016341
+0.20%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار Quokka (QUOKKA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:29:40 (UTC+8)

معلومات سعر Quokka (QUOKKA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00015936
24 ساعة منخفض
$ 0.00016612
24 ساعة مرتفع

$ 0.00015936
$ 0.00016612
$ 0.00075449
$ 0.00005859
-0.19%

+0.29%

+13.21%

+13.21%

سعر Quokka (QUOKKA) في الوقت الحقيقي هو $0.00016341. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QUOKKA بين أدنى سعر $ 0.00015936 وأعلى سعر $ 0.00016612، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQUOKKA على الإطلاق هو $ 0.00075449، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005859.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QUOKKA -0.19% على مدار الساعة الماضية، +0.29% على مدار 24 ساعة، و +13.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Quokka (QUOKKA)

$ 163.80K
--
$ 163.80K
1.00B
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Quokka هي $ 163.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QUOKKA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.80K.

سجل سعر Quokka (QUOKKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quokka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quokka مقابل USD هو $ -0.0000564527 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quokka مقابل USD هو $ -0.0000782922 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quokka مقابل USD هو $ +0.00009255551742525653 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.29%
30 يوم$ -0.0000564527-34.54%
60 يوم$ -0.0000782922-47.91%
90 يوم$ +0.00009255551742525653+130.63%

ما هو Quokka ( QUOKKA )

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Quokka (QUOKKA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Quokka (USD)

كم ستكون قيمة Quokka (QUOKKA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Quokka (QUOKKA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Quokka.

تحقق الآن من توقعات سعر Quokka!

عملة QUOKKA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Quokka (QUOKKA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Quokka (QUOKKA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QUOKKA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Quokka (QUOKKA)

كم يساوي Quokka (QUOKKA) اليوم؟
سعر QUOKKA المباشر في USD هو USD 0.00016341، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر QUOKKA إلى USD الحالي؟
سعر QUOKKA إلى USD الحالي هو $ 0.00016341. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Quokka ؟
القيمة السوقية لعملة QUOKKA هي $ 163.80K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن QUOKKA؟
العرض المتداول لتوكن QUOKKA هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ QUOKKA؟
حقق QUOKKA سعرًا قياسيًا قدره 0.00075449 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ QUOKKA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005859 QUOKKA.
ما هو حجم تداول QUOKKA؟
حجم تداول QUOKKA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع QUOKKA هذا العام؟
قد يرتفع QUOKKA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر QUOKKA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Quokka (QUOKKA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.