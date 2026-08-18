سعر QUANTUM CORE اليوم

السعر المباشر لمشروع QUANTUM CORE ($QBS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $QBS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $QBS.

يحتل QUANTUM CORE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,435، مع عرض متداول قدره 999.83M $QBS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $QBS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00613662، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $QBS بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق QUANTUM CORE ($QBS)

القيمة السوقية $ 21.44K$ 21.44K $ 21.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.44K$ 21.44K $ 21.44K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

القيمة السوقية الحالية لـ QUANTUM CORE هي $ 21.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $QBS يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999827184.184899. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.44K.