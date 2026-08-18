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سعر QUANTUM CORE المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $QBS هي 21,435 USD. تابع تحديثات أسعار $QBS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر QUANTUM CORE المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $QBS هي 21,435 USD. تابع تحديثات أسعار $QBS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن $QBS

معلومات سعر $QBS

ما هو $QBS

الموقع الرسمي لـ $QBS

اقتصاد توكن $QBS

توقعات سعر $QBS

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شعار QUANTUM CORE

سعر QUANTUM CORE ($QBS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $QBS إلى USD:

$0.00002146
$0.00002146$0.00002146
+1.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار QUANTUM CORE ($QBS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:56:59 (UTC+8)

سعر QUANTUM CORE اليوم

السعر المباشر لمشروع QUANTUM CORE ($QBS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $QBS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $QBS.

يحتل QUANTUM CORE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,435، مع عرض متداول قدره 999.83M $QBS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $QBS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00613662، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $QBS بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق QUANTUM CORE ($QBS)

$ 21.44K
$ 21.44K$ 21.44K

--
----

$ 21.44K
$ 21.44K$ 21.44K

999.83M
999.83M 999.83M

999,827,184.184899
999,827,184.184899 999,827,184.184899

القيمة السوقية الحالية لـ QUANTUM CORE هي $ 21.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $QBS يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999827184.184899. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.44K.

سجل سعر QUANTUM CORE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00613662
$ 0.00613662$ 0.00613662

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+1.75%

-2.52%

-2.52%

سجل سعر QUANTUM CORE ($QBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QUANTUM CORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QUANTUM CORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QUANTUM CORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QUANTUM CORE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.75%
30 يوم$ 0-8.77%
60 يوم$ 0-5.52%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار QUANTUM CORE

QUANTUM CORE ($QBS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف $QBS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرQUANTUM CORE ($QBS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر QUANTUM CORE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر QUANTUM CORE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار $QBS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار QUANTUM CORE.

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المصدر QUANTUM CORE ($QBS)

الموقع الرسمي

الفئة :

Solana Ecosystem

نبذة عن QUANTUM CORE

ما هو السعر الحالي لـ QUANTUM CORE؟

السعر المباشر لـ QUANTUM CORE ($QBS) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف QUANTUM CORE في السوق؟

تحتلّ QUANTUM CORE حاليًا المرتبة #8668 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $21435. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ $QBS؟

يبلغ المعروض المتداول لـ $QBS 999827184.184899 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر QUANTUM CORE خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت QUANTUM CORE ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد QUANTUM CORE عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت QUANTUM CORE أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.00613662، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول $QBS اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ QUANTUM CORE؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول QUANTUM CORE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:56:59 (UTC+8)

تحديثات QUANTUM CORE ($QBS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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