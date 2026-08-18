سعر Quantum Compute اليوم

السعر المباشر لمشروع Quantum Compute (SN48) اليوم هو $ 0.870172، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN48 الحالي إلى USD هو $ 0.870172 لكل SN48.

يحتل Quantum Compute حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,300,808، مع عرض متداول قدره 4.94M SN48. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN48 بين $ 0.848299 (أدنى) و$ 0.877665 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.74، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00968784.

على المدى القصير، تحرك SN48 بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-2.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.46K.

معلومات سوق Quantum Compute (SN48)

القيمة السوقية $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M الحجم (24 ساعة) $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M إمداد دورة التداول 4.94M 4.94M 4.94M إجمالي العرض 4,942,448.065326644 4,942,448.065326644 4,942,448.065326644

القيمة السوقية الحالية لـ Quantum Compute هي $ 4.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.46K. العرض المتداول لـ SN48 يبلغ 4.94M، مع إجمالي عرض 4942448.065326644. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.30M.