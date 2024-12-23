احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QLIX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QLIX.

سعر QLix (QLIX) المباشر لليوم هو USD 0.203329 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.84K . يتم تحديث سعر QLIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QLix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 383.68 - تغيير سعر QLix خلال اليوم هو -2.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر QLix (QLIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QLix مقابل USD هو $ -0.0058855407744246 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QLix مقابل USD هو $ +1.0396302658 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QLix مقابل USD هو $ +0.7866354126 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QLix مقابل USD هو $ +0.15370196165631634 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0058855407744246 -2.81% 30 يوم $ +1.0396302658 +511.30% 60 يوم $ +0.7866354126 +386.88% 90 يوم $ +0.15370196165631634 +309.71%

تحليل سعر QLix (QLIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QLix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.195823$ 0.195823 $ 0.195823 24 ساعة مرتفع $ 0.21318$ 0.21318 $ 0.21318 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) +2.04% تغير السعر (1يوم) -2.81% تغير السعر (7 أيام) -4.40%

معلومات سوق QLix (QLIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: