سعر QLix (QLIX)
سعر QLix (QLIX) المباشر لليوم هو USD 0.203329. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.84K. يتم تحديث سعر QLIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QLix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 383.68
- تغيير سعر QLix خلال اليوم هو -2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر QLix مقابل USD هو $ -0.0058855407744246 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QLix مقابل USD هو $ +1.0396302658 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QLix مقابل USD هو $ +0.7866354126 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QLix مقابل USD هو $ +0.15370196165631634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0058855407744246
|-2.81%
|30 يوم
|$ +1.0396302658
|+511.30%
|60 يوم
|$ +0.7866354126
|+386.88%
|90 يوم
|$ +0.15370196165631634
|+309.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QLix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.04%
-2.81%
-4.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.
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