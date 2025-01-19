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سعر QHUB (QHUB) المباشر لليوم هو USD 0.001619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.94K . يتم تحديث سعر QHUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QHUB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 975.02 - تغيير سعر QHUB خلال اليوم هو -6.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 137.16M

أداء سعر QHUB (QHUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.000109685424662755 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.0003513905 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.0003399237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.0010367916903415953 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000109685424662755 -6.34% 30 يوم $ -0.0003513905 -21.70% 60 يوم $ -0.0003399237 -20.99% 90 يوم $ -0.0010367916903415953 -39.03%

تحليل سعر QHUB (QHUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QHUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101893$ 0.00101893 $ 0.00101893 24 ساعة مرتفع $ 0.0024984$ 0.0024984 $ 0.0024984 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -6.34% تغير السعر (7 أيام) -10.01%

معلومات سوق QHUB (QHUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: