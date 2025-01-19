سعر QHUB (QHUB)
سعر QHUB (QHUB) المباشر لليوم هو USD 0.001619. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.94K. يتم تحديث سعر QHUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QHUB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 975.02
- تغيير سعر QHUB خلال اليوم هو -6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 137.16M
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خلال اليوم، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.000109685424662755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.0003513905 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.0003399237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QHUB مقابل USD هو $ -0.0010367916903415953 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000109685424662755
|-6.34%
|30 يوم
|$ -0.0003513905
|-21.70%
|60 يوم
|$ -0.0003399237
|-20.99%
|90 يوم
|$ -0.0010367916903415953
|-39.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QHUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-6.34%
-10.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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