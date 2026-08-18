سعر PUMPVILLE اليوم

السعر المباشر لمشروع PUMPVILLE (PUMPVILLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUMPVILLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUMPVILLE.

يحتل PUMPVILLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 135,029، مع عرض متداول قدره 992.92M PUMPVILLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUMPVILLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUMPVILLE بمقدار -1.11% خلال الساعة الماضية و-14.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.70K.

معلومات سوق PUMPVILLE (PUMPVILLE)

القيمة السوقية $ 135.03K$ 135.03K $ 135.03K الحجم (24 ساعة) $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 135.03K$ 135.03K $ 135.03K إمداد دورة التداول 992.92M 992.92M 992.92M إجمالي العرض 992,919,810.714318 992,919,810.714318 992,919,810.714318

القيمة السوقية الحالية لـ PUMPVILLE هي $ 135.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.70K. العرض المتداول لـ PUMPVILLE يبلغ 992.92M، مع إجمالي عرض 992919810.714318. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 135.03K.