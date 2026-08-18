سعر PUMPCADE اليوم

السعر المباشر لمشروع PUMPCADE (PUMPCADE) اليوم هو $ 0.00988161، مع تغير بنسبة 10.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUMPCADE الحالي إلى USD هو $ 0.00988161 لكل PUMPCADE.

يحتل PUMPCADE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,873,395، مع عرض متداول قدره 998.99M PUMPCADE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUMPCADE بين $ 0.00899372 (أدنى) و$ 0.01103819 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0484425، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00158788.

على المدى القصير، تحرك PUMPCADE بمقدار +3.86% خلال الساعة الماضية و-24.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 729.50K.

معلومات سوق PUMPCADE (PUMPCADE)

القيمة السوقية $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M الحجم (24 ساعة) $ 729.50K$ 729.50K $ 729.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M إمداد دورة التداول 998.99M 998.99M 998.99M إجمالي العرض 998,990,022.481019 998,990,022.481019 998,990,022.481019

القيمة السوقية الحالية لـ PUMPCADE هي $ 9.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 729.50K. العرض المتداول لـ PUMPCADE يبلغ 998.99M، مع إجمالي عرض 998990022.481019. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.87M.