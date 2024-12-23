سعر PulsePad (PLSPAD)
سعر PulsePad (PLSPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.79K. يتم تحديث سعر PLSPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PulsePad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.64K
- تغيير سعر PulsePad خلال اليوم هو -1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 170.00M
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خلال اليوم، كان سعر PulsePad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PulsePad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PulsePad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PulsePad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.92%
|30 يوم
|$ 0
|-33.55%
|60 يوم
|$ 0
|-37.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PulsePad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-1.92%
-30.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network.
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