معلومات سعر Pulseium (PSM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -4.20% تغير السعر (7 أيام) +10.19% تغير السعر (7 أيام) +10.19%

سعر Pulseium (PSM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PSM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPSM على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PSM -1.30% على مدار الساعة الماضية، -4.20% على مدار 24 ساعة، و +10.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pulseium (PSM)

القيمة السوقية $ 97.67K$ 97.67K $ 97.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 97.67K$ 97.67K $ 97.67K إمداد دورة التداول 1.56T 1.56T 1.56T إجمالي العرض 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pulseium هي $ 97.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PSM يبلغ 1.56T، مع إجمالي عرض 1555369000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 97.67K.