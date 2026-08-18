سعر psyopcat اليوم

السعر المباشر لمشروع psyopcat (PCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PCAT.

يحتل psyopcat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,254، مع عرض متداول قدره 999.00M PCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PCAT بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+23.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق psyopcat (PCAT)

القيمة السوقية $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K إمداد دورة التداول 999.00M 999.00M 999.00M إجمالي العرض 998,995,677.406053 998,995,677.406053 998,995,677.406053

القيمة السوقية الحالية لـ psyopcat هي $ 32.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCAT يبلغ 999.00M، مع إجمالي عرض 998995677.406053. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.25K.