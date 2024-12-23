سعر Proteo DeFi (PROTEO)
سعر Proteo DeFi (PROTEO) المباشر لليوم هو USD 0.107967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 927.87K. يتم تحديث سعر PROTEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Proteo DeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.92K
- تغيير سعر Proteo DeFi خلال اليوم هو -3.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.57M
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خلال اليوم، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ -0.0043045069373614 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ -0.0288856747 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ +0.0000984659 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ +0.01907554312264081 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0043045069373614
|-3.83%
|30 يوم
|$ -0.0288856747
|-26.75%
|60 يوم
|$ +0.0000984659
|+0.09%
|90 يوم
|$ +0.01907554312264081
|+21.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Proteo DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-3.83%
-32.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.
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€0.10256865
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$0.107967
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RM0.4858515
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₺3.79935873
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¥16.89791517
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₽11.09792793
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₹9.17071698
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₱6.34306125
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￡E.5.49336096
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C$0.15439281
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₦167.13075666
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₴4.50978159
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Bs5.506317
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Rs29.93169141
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₸56.46782067
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