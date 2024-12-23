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سعر Proteo DeFi (PROTEO) المباشر لليوم هو USD 0.107967 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 927.87K . يتم تحديث سعر PROTEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Proteo DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.92K - تغيير سعر Proteo DeFi خلال اليوم هو -3.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.57M

أداء سعر Proteo DeFi (PROTEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ -0.0043045069373614 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ -0.0288856747 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ +0.0000984659 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Proteo DeFi مقابل USD هو $ +0.01907554312264081 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0043045069373614 -3.83% 30 يوم $ -0.0288856747 -26.75% 60 يوم $ +0.0000984659 +0.09% 90 يوم $ +0.01907554312264081 +21.46%

تحليل سعر Proteo DeFi (PROTEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Proteo DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.104875$ 0.104875 $ 0.104875 24 ساعة مرتفع $ 0.113549$ 0.113549 $ 0.113549 عالية طوال الوقت $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -3.83% تغير السعر (7 أيام) -32.38%

معلومات سوق Proteo DeFi (PROTEO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: