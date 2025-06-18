سعر Printer AI (PRINT)
سعر Printer AI (PRINT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.77K. يتم تحديث سعر PRINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Printer AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Printer AI خلال اليوم هو -5.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.84M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRINT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRINT.
خلال اليوم، كان سعر Printer AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Printer AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Printer AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Printer AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Printer AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-5.15%
-17.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Printer AI (PRINT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PRINT والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PRINT إلى VND
₫--
|1 PRINT إلى AUD
A$--
|1 PRINT إلى GBP
￡--
|1 PRINT إلى EUR
€--
|1 PRINT إلى USD
$--
|1 PRINT إلى MYR
RM--
|1 PRINT إلى TRY
₺--
|1 PRINT إلى JPY
¥--
|1 PRINT إلى RUB
₽--
|1 PRINT إلى INR
₹--
|1 PRINT إلى IDR
Rp--
|1 PRINT إلى KRW
₩--
|1 PRINT إلى PHP
₱--
|1 PRINT إلى EGP
￡E.--
|1 PRINT إلى BRL
R$--
|1 PRINT إلى CAD
C$--
|1 PRINT إلى BDT
৳--
|1 PRINT إلى NGN
₦--
|1 PRINT إلى UAH
₴--
|1 PRINT إلى VES
Bs--
|1 PRINT إلى PKR
Rs--
|1 PRINT إلى KZT
₸--
|1 PRINT إلى THB
฿--
|1 PRINT إلى TWD
NT$--
|1 PRINT إلى AED
د.إ--
|1 PRINT إلى CHF
Fr--
|1 PRINT إلى HKD
HK$--
|1 PRINT إلى MAD
.د.م--
|1 PRINT إلى MXN
$--