سعر PRIMEAPE (APES)
سعر PRIMEAPE (APES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 195.67K. يتم تحديث سعر APES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PRIMEAPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PRIMEAPE خلال اليوم هو -15.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر PRIMEAPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PRIMEAPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PRIMEAPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PRIMEAPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PRIMEAPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.86%
-15.92%
-38.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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