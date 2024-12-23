سعر Prick (PRICK)
سعر Prick (PRICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.48K. يتم تحديث سعر PRICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 576.62
- تغيير سعر Prick خلال اليوم هو +2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Prick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.50%
|30 يوم
|$ 0
|+85.82%
|60 يوم
|$ 0
|+82.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.05%
+2.50%
-24.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced
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