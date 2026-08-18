سعر Potito اليوم

السعر المباشر لمشروع Potito (PTTO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PTTO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PTTO.

يحتل Potito حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,132، مع عرض متداول قدره 99.98M PTTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PTTO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02519993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PTTO بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-1.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.47.

معلومات سوق Potito (PTTO)

القيمة السوقية $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K الحجم (24 ساعة) $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K إمداد دورة التداول 99.98M 99.98M 99.98M إجمالي العرض 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

القيمة السوقية الحالية لـ Potito هي $ 53.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.47. العرض المتداول لـ PTTO يبلغ 99.98M، مع إجمالي عرض 99981134.828802. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.13K.