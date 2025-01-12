سعر PopFrog (POPFROG)
سعر PopFrog (POPFROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.15K. يتم تحديث سعر POPFROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PopFrog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.62
- تغيير سعر PopFrog خلال اليوم هو -4.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.88%
|30 يوم
|$ 0
|-50.30%
|60 يوم
|$ 0
|-59.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PopFrog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-4.88%
-27.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only.
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