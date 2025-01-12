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سعر PopFrog (POPFROG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.15K . يتم تحديث سعر POPFROG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PopFrog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.62 - تغيير سعر PopFrog خلال اليوم هو -4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M

أداء سعر PopFrog (POPFROG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PopFrog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.88% 30 يوم $ 0 -50.30% 60 يوم $ 0 -59.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PopFrog (POPFROG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PopFrog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00554469$ 0.00554469 $ 0.00554469 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -4.88% تغير السعر (7 أيام) -27.34%

معلومات سوق PopFrog (POPFROG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: