سعر POOH اليوم

السعر المباشر لمشروع POOH (POOH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POOH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POOH.

يحتل POOH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,531,752، مع عرض متداول قدره 420.69T POOH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POOH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POOH بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-3.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق POOH (POOH)

القيمة السوقية $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ POOH هي $ 1.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POOH يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.53M.