سعر PONSTAR اليوم

السعر المباشر لمشروع PONSTAR (PONSTAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PONSTAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PONSTAR.

يحتل PONSTAR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,732.26، مع عرض متداول قدره 836.10M PONSTAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PONSTAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PONSTAR بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-25.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PONSTAR (PONSTAR)

القيمة السوقية $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K إمداد دورة التداول 836.10M 836.10M 836.10M إجمالي العرض 836,101,392.3139365 836,101,392.3139365 836,101,392.3139365

القيمة السوقية الحالية لـ PONSTAR هي $ 15.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PONSTAR يبلغ 836.10M، مع إجمالي عرض 836101392.3139365. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.73K.