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سعر Polly (POLLY) المباشر لليوم هو USD 0.00735042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.34M . يتم تحديث سعر POLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polly الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Polly خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Polly (POLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Polly (POLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00673837$ 0.00673837 $ 0.00673837 24 ساعة مرتفع $ 0.0080432$ 0.0080432 $ 0.0080432 عالية طوال الوقت $ 0.00923361$ 0.00923361 $ 0.00923361 تغير السعر (1 ساعة) +1.25% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) -8.69%

معلومات سوق Polly (POLLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: