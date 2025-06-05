سعر Polly (POLLY)
سعر Polly (POLLY) المباشر لليوم هو USD 0.00735042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.34M. يتم تحديث سعر POLLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Polly خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
+0.70%
-8.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.
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