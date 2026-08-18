سعر Polkacity اليوم

السعر المباشر لمشروع Polkacity (POLC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POLC.

يحتل Polkacity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,372، مع عرض متداول قدره 190.03M POLC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.83، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POLC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.52K.

معلومات سوق Polkacity (POLC)

القيمة السوقية $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K الحجم (24 ساعة) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K إمداد دورة التداول 190.03M 190.03M 190.03M إجمالي العرض 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Polkacity هي $ 34.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.52K. العرض المتداول لـ POLC يبلغ 190.03M، مع إجمالي عرض 680000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 123.00K.