سعر Pofu اليوم

السعر المباشر لمشروع Pofu (POFU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POFU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POFU.

يحتل Pofu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,252,554، مع عرض متداول قدره 100.00B POFU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POFU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POFU بمقدار -0.81% خلال الساعة الماضية و+0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pofu (POFU)

القيمة السوقية $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pofu هي $ 6.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POFU يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.25M.