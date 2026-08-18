سعر pMINT اليوم

السعر المباشر لمشروع pMINT (PMINT) اليوم هو $ 0.03770753، مع تغير بنسبة 18.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMINT الحالي إلى USD هو $ 0.03770753 لكل PMINT.

يحتل pMINT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 762,468، مع عرض متداول قدره 20.22M PMINT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMINT بين $ 0.03141516 (أدنى) و$ 0.03917798 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.121499، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02371302.

على المدى القصير، تحرك PMINT بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و+16.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.25K.

معلومات سوق pMINT (PMINT)

القيمة السوقية $ 762.47K$ 762.47K $ 762.47K الحجم (24 ساعة) $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 765.17K$ 765.17K $ 765.17K إمداد دورة التداول 20.22M 20.22M 20.22M إجمالي العرض 20,292,192.127618853 20,292,192.127618853 20,292,192.127618853

القيمة السوقية الحالية لـ pMINT هي $ 762.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.25K. العرض المتداول لـ PMINT يبلغ 20.22M، مع إجمالي عرض 20292192.127618853. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 765.17K.