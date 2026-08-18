سعر Plutus اليوم

السعر المباشر لمشروع Plutus (PLUTUS) اليوم هو $ 0.00320739، مع تغير بنسبة 2.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLUTUS الحالي إلى USD هو $ 0.00320739 لكل PLUTUS.

يحتل Plutus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 251,308، مع عرض متداول قدره 77.46M PLUTUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLUTUS بين $ 0.00311864 (أدنى) و$ 0.00330827 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.05021، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00282804.

على المدى القصير، تحرك PLUTUS بمقدار -2.09% خلال الساعة الماضية و+3.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 141.60.

معلومات سوق Plutus (PLUTUS)

القيمة السوقية $ 251.31K$ 251.31K $ 251.31K الحجم (24 ساعة) $ 141.60$ 141.60 $ 141.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 417.41K$ 417.41K $ 417.41K إمداد دورة التداول 77.46M 77.46M 77.46M إجمالي العرض 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Plutus هي $ 251.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 141.60. العرض المتداول لـ PLUTUS يبلغ 77.46M، مع إجمالي عرض 108000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 417.41K.