سعر PLUS اليوم

السعر المباشر لمشروع PLUS (PLUS) اليوم هو $ 6.58، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLUS الحالي إلى USD هو $ 6.58 لكل PLUS.

يحتل PLUS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 131,533، مع عرض متداول قدره 20.00K PLUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLUS بين $ 6.58 (أدنى) و$ 6.63 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.87، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.221767.

على المدى القصير، تحرك PLUS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 119.78.

معلومات سوق PLUS (PLUS)

القيمة السوقية $ 131.53K$ 131.53K $ 131.53K الحجم (24 ساعة) $ 119.78$ 119.78 $ 119.78 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.58M$ 6.58M $ 6.58M إمداد دورة التداول 20.00K 20.00K 20.00K إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PLUS هي $ 131.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 119.78. العرض المتداول لـ PLUS يبلغ 20.00K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.58M.